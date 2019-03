VIDEO - Ouly Diop se confesse sur Leral : "Sama dieukeur dafa gagnou...Souma watié la done togue agne..." Son histoire avait ému plus d'un. Vivant avec un handicap, Ouly Diop arpentait les rues de Kaolack, bassine sur la tête pour écouler son charbon afin de nourrir ses enfants. C'est ainsi que les internautes ont collecté des fonds et des denrées de première nécessité pour lui venir en aide. Dans cet entretien exclusif accordé à Leral Tv, Ouly Diop, devenue millionnaire en quelques jours, est revenue sur sa triste histoire, tout en remerciant les Sénégalais.

Rédigé par leral.net le Jeudi 14 Mars 2019 à 09:59



