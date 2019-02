VIDEO - Ouza : "Me Wade est un guerrier, un grand guerrier intelligent, mais..." Ouza Diallo s'est remémoré son passé révolutionnaire avec Me Abdoulaye Wade avec, comme intermédiaire, l'ancien ministre Joseph Ndong et a aussi fait son savoir sa déception en ce qui concerne ses relations avec l'ancien président qui l'a trahi après avoir partagé avec lui des combats politiques intenses.

Rédigé par leral.net le Jeudi 14 Février 2019 à 09:51 | | 1 commentaire(s)|



