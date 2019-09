VIDEO + PHOTOS - Urgent: Un véhicule 4x4 écrase un conducteur de moto Jakarta à Koutal

Un violent accident nous a été signaler à hauteur du village de Koutal juste à quelques encablures du poste de pesage sur la route de Nioro.

La 4x4 en provenance de Kaolack percute la motocyclette avant de prendre la fuite. Le jeune jakartaman la vingtaine du nom de Pape Ngor Diop demeurant à Latmingué et fils du chef de village perd la vie sur le coup.

La violence du choc propulse la moto sur l'autre sens de la route et un malheur ne venant pas seul trouve un malade mental qui était sur le trottoir. Ce dernier se retrouve avec une jambe cassée.

Les Sapeurs pompiers acheminent le corps de Pape Ngor Diop à la morgue de l'hôpital régional de Kaolack après le transfert du blessé.



Abdoulaye Diallo

leral.net Kaolack





