VIDEO - Pape Faye clashe les jeunes acteurs et scénaristes : " Ils se croient être..."

Rédigé par leral.net le Mardi 7 Mai 2019 à 15:13 | | 0 commentaire(s)|

Pape Faye n'a pas caché ses vérités aux jeunes acteurs, scénaristes et réalisateurs des séries sénégalaises. D'après le doyen, ces derniers doivent revoir leur façon de faire. Car, il y a beaucoup de séquences qui heurtent la sensibilité du public dans leurs téléfilms. "Les scénaristes et les réalisateurs manquent d'expérience sur la gestion d'acteurs et l'écriture de scénarios. C'est l'acteur qui improvise le plus souvent", a dénoncé Pape Faye, non sans recommander à ses interlocuteurs de s'approcher des doyens comme lui, pour bénéficier de leur expérience.