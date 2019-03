VIDEO - Pod et Marichou vs Maîttresse: Nabou se défend...

Rédigé par leral.net le Lundi 18 Mars 2019 à 21:06 | | 0 commentaire(s)|

Actrice dans la série Pod et Marichou, Nabou prend positivement les critiques dont font l'objet les nouvelles séries, particulièrement la série Maitresse. Selon elle, avec le temps, les Sénégalais vont être plus tolérants envers les acteurs du cinéma. Réagissant sur la concurrence qui existe entre la série Pod et Maïtresse, l'actrice se défend et pense que la série Pod et Marichou garde tout son aura.