VIDEO / Pr. Cheikh Oumar Diagne: « Macron est un ambassadeur, mandaté par le sionisme international » Le Président de la France, Emmanuel Macon est un ambassadeur, mandaté par le sionisme international, le grand lobby homosexuel et les loges maçonniques, dont le seul et unique ennemi, est l'Islam. La religion musulmane dérange le nouvel ordre mondial. Le Sénégal est sous tutelle de la France. L'Uemoa est le camp des pays "Niaka Diom" qui subissent la neuro-colonisation. Tout ce qui est boycott fait mal à la France. Erdogan n'est pas un leader qui défend l'Islam. Mais il utilise une situation pour règler un problème.

Rédigé par leral.net le Mardi 3 Novembre 2020 à 23:38



