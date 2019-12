VIDEO - Pr0stitution, Instagram, Dubaï: Les révélations explosives d’Amina Saleh

Taxée de femme de mœurs légères, Amina Saleh est revenue sur les moments les plus sombres de sa vie. «C’est en 2016 que toute ma vie à basculer parce que j’ai été immature, naïve. Comme je ne sortais pas beaucoup, je suis tombée sur une personne mal intentionnée qui a bouleversé ma vie», a-t-elle soutenue.

Et d’ajouter : «Ce sont des souvenirs néfastes… Ensuite, j’étais laissée à moi-même, pas de soutien, hormis ma mère. A un moment, je n’avais plus de famille proche de moi, elle m’avait tourné le dos. Il y avait certains même qui voulaient ma mort…»

Citée dans un réseau de prostitution entre Dakar, Chine et Dubaï , elle se dit choquée, avant d’expliquer qu’elle ne sort pas beaucoup. «Les gens ne font que radoter ou dire des choses qu’ils ne maîtrisent pas…»