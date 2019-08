VIDEO - Rareté des pluies:​ Un imam de Saint-Louis explique les raisons L’Imam Cheikh Ahmet Tidjane Diallo a déploré, lundi, l’exacerbation du paraître au détriment de l’être, en expliquant que ce phénomène favorise de plus en plus « l’attachement aux choses matérielles » et l’éloignement de la voie spirituelle. « Nos vénérés guides n’ont pas laissé d’édifices ou de biens. Ils ont valorisé des valeurs et des vertus qui se sont incrustées à la postérité », a-t-il dit. « C’est pour cela que leurs noms ne s’éteindront jamais. Parmi leurs contemporains, certains s’étaient focalisés sur le matériel. On les a tous oubliés », a-t-il dit. Il a déploré la désunion des cœurs, matérialisée par les deux célébrations de la Tabaski. Pour lui, tant que la cohésion parfaite ne sera pas bâtie entre les musulmans, la pluie va se raréfier et la misère sociale va en s’amplifiant.

Rédigé par leral.net le Lundi 12 Août 2019 à 17:24 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos