VIDEO-Recherchée par la police, Rangou se signale :“Daama dioum, mangui dieguelou... "

Recherchée par la Sureté urbaine (police), Rangou est sortie de sa cachette. Hors du Sénégal ? Elle est apparue dans une nouvelle vidéo postée sur les réseaux. Coiffée d’un turban, elle fait amende honorable et jure sur sa foi, de ne plus recommencer. La police et l’Ong Jamra, auteur de la plainte contre elle, apprécieront.