VIDEO: Regardez les 2 buts qui qualifient le Sénégal en demi-finale de la CAN U20 et au prochain Mondial

Rédigé par leral.net le Jeudi 7 Février 2019 à 12:48 | | 0 commentaire(s)|

C’est Youssouph Badji, l’auteur des deux buts de la rencontre entre le Sénégal et le Ghana. Les "Lionceaux" ont battu hier le Ghana et décrochent la qualification en demi-finale de la CAN U20 qui se joue au Niger.



Youssouph Badji a ouvert le score à la 11e minute de jeu. L’attaquant du Casa Sport double la mise avant la fin de la première période. Les "Lionceaux" se sont également qualifiés pour le Mondial U20 2019 qui se jouera en Pologne.













wiwsport.com

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos