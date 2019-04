VIDEO: Reportage chez Néné Fatoumata Tall, la nouvelle ministre de la Jeunesse La très sociale Néné a été félicitée par toute la population de Guediawaye, suite à sa nomination



comme ministre de la jeunesse. Partout ou nous avons posé notre micro les habitants de Guédiawaye, les voisins ont vivement félicité l'ex Pca de Lonase qu'ils disent intègre car n'y était son engagement et sa sociabilité envers Guediawaye, elle ne serait pas à ce poste ministriel. Embouchant la.même trompette ses proches voient en elle une femme vertueuse qui a pris le chemin sinueux de la politique pour servir son pays..Ainsi, le monde sportif a félicité la toute nouvelle ministre de la jeunesse qui a beau contribué au rayonnement du foot dans la banlieue en acceptant d'être la marraine de la finale zone II. Bref, tout Guediawaye est derrière la militante de la première heure de l'Apr à Guediawaye et prit pour qu'elle reussisse sa nouvelle fonction au grand bonheur des jeunes.

Rédigé par leral.net le Samedi 13 Avril 2019 à 09:41

