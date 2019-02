VIDEO - S.E Bassirou Sène: « Le Fmi, la BM, l’UE et les grand Etats bailleurs saluent aujourd’hui la vitalité de l’économie et la démocratie sénégalaises » Dans cette interview exclusive à Paris avec leral.net, Son Excellence Bassirou Sène, Ambassadeur du Sénégal en France note, à l'issue du Conseil Consultatif de Paris 2018, qu’il y a un respect sincère par rapport à la démocratie sénégalaise et sa marche économique résolue vers L’Emergence, qui font que la signature du pays de la Téranga est aujourd'hui hautement considérée par les institutions de Bretton Woods comme le Front monétaire international (FMI), la Banque mondiale (BM), l’Union européenne (UE) et les grands Etats bailleurs.

Rédigé par leral.net le Lundi 11 Février 2019 à 09:17 | | 1 commentaire(s)|





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos