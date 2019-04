VIDEO - S.E Christophe Bigot: " Le Sénégal a des atouts extraordinaires pour promouvoir le tourisme"

Rédigé par leral.net le Vendredi 19 Avril 2019 à 07:50 | | 0 commentaire(s)|

L'Ambassadeur de France au Sénégal, Christophe Bigot est convaincu que le Tourisme peut bien fonctionner au Sénégal. "Le Sénégal avec des régions aussi belles comme la Casamance, le Sine et le Saloum, avec ses parcs naturel, ses villages bassari ou bédik, avec des villes comme Saint-Louis, a des atouts extraordinaires", a soutenu le diplomate.



S.E Christophe Bigot a fait cette déclaration lors du repas d'échanges de goûts et de saveurs entre Guillaume Gomez, chef des cuisines du Palais de l’Elysée et les élèves de l’Ecole Nationale de Formation Hôtelière et Touristique de Dakar, en collaboration avec l'Ong Vision du monde. "Avec ce repas, nous allons soutenir la formation hôtelière et celle dans le domaine de la gastronomie. C'est très important pour la promotion du tourisme et de l'agriculture au Sénégal", assure-t-il.



Selon l'Ambassadeur, Guillaume Gomez a visité les régions de Fatick, Kaolack, Tambacounda. "C'est important pour connaître la réalité des besoins du Sénégal."

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos