VIDEO - SDF après 37 ans à Paris: ce Sénégalais demande de l’aide pour rentrer Son cri de cœur est poignant. Le vœu le plus cher de Moussa est de rentrer au Sénégal, son pays natal où « il veut mourir et reposer à Touba ». Pour ce faire, il sollicite la bonne volonté de tous pour financer son retour. Etabli depuis 37 ans en France, Moussa se dit « fatigué » de vivre désormais dans la rue, dans des conditions difficiles.

Rédigé par leral.net le Mardi 19 Mars 2019 à 15:03 | | 0 commentaire(s)|



