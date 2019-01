VIDEO - Sacrifices pour battre Modou Lô: Balla Gaye 2 répond à ses détracteurs

Au lendemain de sa victoire sur Modou Lô, des allégations de toutes sortes ont fusé sur la toile. Balla Gaye 2 pour ne pas le nommer, est accusé par les proches de son adversaire d’avoir fait recours au versant le plus noir de la mystique. L’un des frères du lutteur des Parcelles Assainies, a même affirmé qu’il a donné une partie de son corps aux Djinns en échange de sa victoire. Interpellé hier lors de leur face-à-face d’après combat, Balla Gaye 2 a nié ces accusations et estime que les gens doivent arrêter de spéculer sur des choses qu'ils ne maîtrisent pas. « Je suis un musulman. Il y a des choses que je ne ferai jamais pour avoir une victoire. La vidéo qui circule comme quoi j’aurais coupé ma peau montre en réalité que je m’étais blessé durant les contacts et autres », affirme le lutteur.