VIDEO - Scandale du pétrole et du gaz: Aliou Sall taxé de « vulgaire voleur », Barthélémy Dias démissionne de l’Ams

Rédigé par leral.net le Jeudi 13 Juin 2019 à 19:14 | | 0 commentaire(s)|

Le Maire de Sicap-Mermoz-Sacré-Cœur, Barthélemy Dias a annoncé sa démission de l’association des Maires du Sénégal, dirigé par le frère du Président de la République, Macky Sall. Citant nommément le Maire de Guédiawaye, Aliou Sall, il considère que ladite association est dirigée par un « vulgaire voleur ».



Ainsi, il a appelé toutes les forces vives de la nation à se lever contre les dérives au sommet de l’Etat sur la gestion du pétrole. Annonçant sa démission, il regrette le communiqué publié par l’AMS pour soutenir Aliou Sall dans ce scandale de pétrole.



Et, il a aussi, invité les autres maires, épris de justice à présenter leur démission de l’AMS. A cet effet, il a cité en premier la Maire de la ville de Dakar, proche de Khalifa Sall, Soham Wardini.









Leral

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos