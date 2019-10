VIDEO - Sécurité, santé, eau… : les dispositifs du Magal 2019 Le sous-préfet de Ndam (Touba) a fait le point sur l’organisation du Grand Magal de Touba. Il a donné des assurances par rapport aux dispositions prises pour régler le problème de l’eau qui a frappé plusieurs quartiers de la cité religieuse. Selon lui, plus de 150 camions-citernes sont présentement sur le terrain pour assurer l’approvisionnement en eau des localités touchées. Mansour Diallo a également assuré que des moyens considérables ont été déployés pour garantir les aspect sécuritaires et sanitaires durant toute la durée du Magal.

