VIDEO - Sénégal vs Algérie: Hubert Mbengue livre « les secrets » de la défaite des "Lions"

Annoncée comme logique favori du Groupe C dans cette Coupe d’Afrique des nations (Can), l’équipe du Sénégal est tombée devant l’Algérie (1-0), lors de son deuxième match dans cette compétition.



Les « Lions » ont été quelque peu transparents voire inexistants dans ce match et ont subi la domination algérienne durant une bonne partie de la rencontre.



Qu’est-ce qui n’a pas marché ? Qu’est-ce qui a manqué à la bande à Sadio Mané ? Que faut-il retenir de cette rencontre ? Le Journaliste sportif et directeur de publication du Journal Record, Hubert Mbengue, a décortiqué les véritables raisons de la défaite des "Lions".