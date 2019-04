VIDEO - Serigne Ahma Mbacké: "Grâce à S. M. Kara, beaucoup de jeunes maîtrisent aujourd'hui le Coran et les..." En marge du Magal de Darou Mouhty, Serigne Ahma Mbacké a expliqué la pertinence du concept "Bamba Feep", à travers lequel Serigne Modou Kara et Borom Darou ont aidé beaucoup de disciples à maîtriser le Coran et les Khassaïdes. Le religieux a invité ainsi, les disciples à respecter davantage leurs parents et à suivre les recommandations de Serigne Touba.

