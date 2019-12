VIDEO - Serigne Modou Bousso Dieng : «Talibé, j'ai moi-même été enchaîné, autrement, j'allais...»

Serigne Modou Bousso Dieng s'est dit solidaire du maire coranique Serigne Cheikhouna Guye dit Khadim, arrêté à Ndiagne pour maltraitance sur des enfants talibés. Invité du « Grand Débat » de Seneweb, avec imam Kanté, le chef religieux justifie la pratique qu'il trouve fondée pour bon nombre de raisons. « Moi-même j'ai été enchainé lorsque j’étais talibé, autrement. Cela m’a été très bénéfique parce autrement, j'allais me retrouver aujourd'hui ailleurs, je serais devenu un délinquant et me retrouver à Rebeuss par exemple», explique-t-il. Regardez !