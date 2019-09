Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici VIDEO - Seyni Sène de la série "Mayacine ak Dial": "Macky Sall a créé plus de 1000 Assane Diouf" Rédigé par leral.net le Lundi 16 Septembre 2019 à 13:33 | | 0 commentaire(s)| Visiblement, Seyni Sène de la série « Mayacine ak Dial » est très en colère contre Macky Sall. Pour lui, en tant que patriote, bien que sa mère lui ait interdit de parler de politique, il ne peut rester muet face à certains agissements.

Les regrets…



Actuellement aux Etats Unis, Seyni était l’invité de « Bathie Show » sur senego. « Je pense que Macky Sall avait une grande chance d’être le préféré des Sénégalais. Une opportunité qu’il a négligée…« , regrette-t-il. Il poursuit : » Parce que moi, en 2012, je croyais vraiment en lui. Raison pour laquelle j’avais voté pour lui, à cause de ce qu’il nous a fait croire. Nous avons acheté ce qu’il nous avait vendu. Aujourd’hui, ce qu’il nous vendait, c’est ce que Ousmane Sonko est venu nous proposer. C’est-à-dire préserver les deniers publics, aider les plus démunis, se faire la voix des sans voix devant la justice… « .



Même chemin que Wade…



Non sans préciser qu’il fut un temps où il défendait becs et ongles le président Macky Sall. « Mais dès que j’ai remarqué qu’il avait pris le mauvais chemin, je me suis retiré, comme si je n’avais jamais voté pour lui. En fin de compte, tout le monde a constaté que ce qui se passe au Sénégal, actuellement, n’arrange pas le président Macky Sall… Ce que nous souhaitions c’est que Macky Sall, après sa victoire, qu’il puisse montrer l’exemple. Et qu’après avoir fait deux mandats, qu’on puisse se glorifier de lui… Il a pris le même chemin emprunté par Abdoulaye Wade « . Pour lui, le président Macky Sall a » pris le mauvais chemin… »



