VIDEO - Sidy Diop raconte sa complicité avec Youssou Ndour : "C'est mon..."

Rédigé par leral.net le Mardi 30 Avril 2019 à 16:45 | | 0 commentaire(s)|

Sidy Diop vise très loin. Le Golden Boy de la musique sénégalaise compte suivre les pas du roi de mbalakh et star planétaire, Youssou Ndour, avec qui il garde de très bonnes relations. "Je veux arriver à son stade ou le dépasser. Parce que c'est un homme digne, courageux et travailleur. Il est le premier chanteur à être nommé ministre et à investir dans le secteur de la presse", a magnifié le jeune artiste dans le cadre de cette interview exclusive avec Leral Tv.



