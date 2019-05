VIDEO - Son Excellence Alejandro Correa : « 17 millions de Vénézuéliens sont afro-descendants »

Rédigé par leral.net le Lundi 6 Mai 2019 à 19:19 | | 0 commentaire(s)|

Son Excellence Alejandro Correa, ambassadeur du Venezuela à Dakar, qui couvre également la Guinée-Bissau, le Cap-Vert, la Mauritanie et la Gambie, a souligné les relations très fortes qui unissent son pays au continent Africain. « Il y a 17 millions d’afro-descendants au Venezuela, soit 53% de la population, plus de la totalité de la population sénégalaise », a-t-il souligné. Rappelant que la représentation diplomatique vénézuélienne est ouverte au Sénégal depuis 1970, la plus ancienne en Afrique, il a affirmé que « le Venezuela doit, aujourd’hui, une reconnaissance à la Mère-Afrique »