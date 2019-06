VIDÉO: Son divorce d’avec Eumeudy Badiane, Kiné Badiane dit tout

Ils s’étaient mariés pour le meilleur et pour le pire. Après seulement un an de mariage, Eumeudy Badiane et Kiné Badiane ont fini par se séparer. Comme la pluparts des artistes sénégalais, le couple de danseurs attitrés de Waly Seck et de Viviane Chidid, réputés dans le show-biz, n’ont pas résisté aux conséquences du changement de leur situation matrimoniale. Car, selon certaines indiscrétions, l’infidélité serait la raison de la séparation. Une question que Eumeudy Badiane et Kiné Badiane avaient toujours refusé d’aborder en public.

Accroché par vipeoples.net quelque part en France où elle est désormais établie, Kiné Badiane est revenue sur des détails intéressants. Voir la vidéo.