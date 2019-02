VIDEO - Sonko, Wade, commissaire limogé… : Mises en garde et précisions d'Aly Ngouille Ndiaye Au coeur du processus élactoral, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique Aly Ngouille Ndiaye met les points sur les "I".

Rédigé par leral.net le Vendredi 15 Février 2019 à 08:28 | | 0 commentaire(s)|

Seneweb

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos