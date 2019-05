VIDEO - Succession de Cheikh Béthio Thioune: Une équation à double inconnue...

Médinatoul Salam, localité située à quelques kilomètres de Mbour, est le lieu de convergence des Thiantacounes depuis le décès de leur guide religieux ce mardi, en début d'après-midi. Ce mercredi, deuxième jour du deuil, la maison mortuaire ne désemplit pas. Une tente est dressée à l'intérieur de la maison pour accueillir les disciples qui continuent d'assaillir la maison. Une grande cérémonie religieuse y est organisée. Elle est dirigée par le fils ainé du défunt Cheikh, Serigne Saliou Thioune.



Mais, la cérémonie a fini en queue de poisson. Des talibés ont récusé Serigne Saliou Thioune . "Nous ne sommes pas d'accord avec la façon dont vous organisez la cérémonie. Vous ne devez pas nous diriger. Le Cheikh a été très clair. Il nous avait demandé de suivre Sokhna Aïda Diallo", a déclaré un disciple qui était dans l'assistance. Une intervention surprenante mais approuvée par d'autres Thiantacounes. Des voix contestataires s'élèvent de part et d'autre. La cérémonie est ainsi interrompue.



Visiblement très remonté contre les perturbateurs de la rencontre, Serigne Saliou Thioune prend la parole pour recadrer le débat. "Je ne suis pas venu, ici, pour vous diriger. Si je suis présent à cette cérémonie, c'est parce que c'est mon père qui est décédé. Donc, c'est normal que je sois là mais, je ne prétends pas à vous diriger", a déclaré Serigne Saliou Thioune. Avant de faire savoir qu'il ne tolérerait plus de tels comportements. "Nous devons respecter la mémoire du défunt en ayant un bon comportement. Je ne vais plus accepter que de telles choses se reproduisent", a-t-il déclaré.



A retenir que la famille du guide des Thiantacounes va se réunir ce mercredi à Médinatoul Salam, pour discuter de tout ce qui tourne autour des funérailles et du rapatriement de la dépouille.

