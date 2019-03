VIDEO - Tange Tandian: "Idrissa Seck n'est pas un bon exemple à cause de..." Tange désapprouve l'attitude de Idrissa Seck face à Macky Sall. Pour lui, ce dernier doit rester fair-play et accepter la victoire du Président Sall. D'ailleurs, il les invite tous à l'appeler au téléphone pour le féliciter d'ici la cérémonie d'investiture. Car, il n'est jamais trop tard pour bien faire, lance le président de l'OMART.

