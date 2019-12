VIDEO – Taxée de pr*stituée, Rangou contre attaque: «Délène wakh, may avancé»

Jeudi 12 Décembre 2019

Rangou, ex animatrice de la Sen Tv, est aujourd’hui méconnaissable. Elle a changé de style avec une métamorphose surprenante. Des photos et vidéos très provocantes sont souvent postées par la jeune femme sur son compte Instagram et Snapchat. Ce qui ne lui fait pas que des admirateurs.

Très critiquée sur les réseaux sociaux, son nouveau style est jugé vulgaire par certains sénégalais. Des critiques qui ne semblent pas ébranler Rangou, car elle dit ne pas en tenir compte et promet des vidéos et photos encore plus torrides.