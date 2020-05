VIDEO - Thiedo Mouride Sadikh: "Les sociétés secrètes ont infiltré nos systèmes et contrôlent nos autorités..." Rédigé par leral.net le Mercredi 13 Mai 2020 à 18:32 | | 0 commentaire(s)| Invité de Jokko, le chercheur Thiedo Mouride Sadikh très connu à travers les réseaux sociaux, et qui s'active fortement à la dénonciation des sociétés secrètes telles que la franc-maçonnerie, est longuement revenu sur l'historique de la création de la monnaie, qui est selon lui, l'élément de base qui contrôle les systèmes politiques des pays à travers les structures financières. Parlant du monde musulman, il a évoqué la division qui est aujourd'hui à l'origine de ce retard des pays islamiques, qui sous le protectorat des puissances occidentales, sont manipulés et surexploités, en déclarant qu'en réalité, les pays du Golfe qui devaient être la force musulmane, ne détiennent absolument rien de leurs richesses.

Pour le cas du Sénégal, il signale que comme la plupart des pays de l'Afrique, toujours sous le tutelle des ex colonisateurs, qui contrôlent leurs monnaies et donc leurs économies, n'est pas à l'abri de ces sociétés secrètes qui continuent d'imposer leur dictature anti-islamique... Regardez !



