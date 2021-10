Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici VIDEO / Thiès: El Hadj Maodo Malick Mbaye, DG Anamo, loue les qualités du Maire Talla Sylla Rédigé par leral.net le Jeudi 7 Octobre 2021 à 20:01 | | 0 commentaire(s)| Le Directeur de l’Anamo, El Hadj Maodo Malick Mbaye a loué les qualités humaines et politiques du Maire de Thiès, Talla Sylla. Témoignant de la proximité de Talla Sylla avec le président de la République, Macky Sall, il révèle que le Maire de Thiès a permis aux Thiessois d’avoir des routes d’accès. Chose que la ville des Rails n’a jamais eue depuis décennies politiques.

Conscient de l’apport du Maire Talla Sylla à la ville de Thiès, Maodo Malick Mbaye témoigne de la grandeur de l’homme. Malgré le nombre important des leaders thiessois dans différents gouvernements et, à des postes très stratégiques dans le dispositif étatique, Talla Sylla fait la différence.



D’après Malick Mbaye, Dieu a été très juste, en mettant à la tête de la ville de Thiès, un homme d’honneur, réaliste et d’un courage indéfectible. Loin d’être dans le clientélisme politique, absentéiste, Talla Sylla, tout le contraire à ceux-là, est très présent au niveau de sa localité.



Personne, dit-il, n’est plus méritant que l’actuel Maire de Thiès. Etant un leader naturel, il s’est toujours, donné en sacrifice dans plusieurs combats politiques, pour l’épanouissement et la libération des populations.







