VIDEO - Thiès: Mafatim Mbaye tué par les forces de l’ordre, des jeunes brûlent des pneus et barrent la route nationale 2 De vives tensions ont été notées sur la route nationale 2 entre les quartiers Som et Ousmane Ngom, à Thiès, hier nuit. Des jeunes ont brûlé des pneus et barré la route pour manifester contre les forces de l’ordre. Un jeune boulanger, Mafatim Mbaye, marié et père de famille, a été tué lors d’affrontement entre les forces de l’ordre et les conducteurs de motos Jakarta.

Rédigé par leral.net le Samedi 17 Août 2019 à 09:27 | | 0 commentaire(s)|

Selon la RFM, les forces de l’ordre ont confondu le jeune homme qui était allé chercher un sac de sel. Il a reçu une grosse pierre sur la tête, de la part d’un agent, nommée El Pako, selon des témoins cités par la même source. Sa dépouille a été transportée à l’hôpital Amadou Sakhir Ndiégène de Thiès.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos