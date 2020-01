VIDEO - Thiès : un camion heurte violemment une moto jakarta, et fait un mort et un blessé grave Un camion a violement heurté une moto Jakarta, hier vendredi à Mbour1 (Thiès), tuant sur le coup le passager de la moto alors que le conducteur se trouve dans un état très grave.

