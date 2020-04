VIDEO: Together at home : Beyoncé sort de son confinement pour passer un message politique

C’était l’événement musical de la semaine. Dans la nuit du samedi 18 au dimanche 19 avril, plus de 70 artistes ont participé au concert caritatif « One World : Together at home », co-organisé par Lady Gaga. Un spectacle virtuel dont le but était de « célébrer et raconter les histoires de ceux qui sont en première ligne, des soignants et de leurs actes de bravoure », avait détaillé la chanteuse en conférence de presse. Pour l’occasion, la célèbre interprète de Poker Face a pu compter sur des stars de renommée internationale telles que Paul McCartney, Elton John ou encore Céline Dion pour se produire en direct de leur lieu de confinement.



Le message politique de Beyoncé

Mais s’il y a bien une apparition qui a surpris les téléspectateurs et les internautes, c’est celle de Beyoncé. La chanteuse de 38 ans a profité de cet événement pour passer un message politique. « Les Afro-Américains appartiennent de manière disproportionnée à la partie des travailleurs qui n'ont pas le luxe de pouvoir rester chez eux. La communauté afro-américaine a été, dans son ensemble, sévèrement touchée par la crise. Le virus est en train de tuer les personnes noires à un rythme alarmant aux États-Unis », a déclaré l’épouse de Jay-Z.



Après avoir remercié l’ensemble du personnel médical, « qui travaille loin de sa famille pour prendre soin des nôtres », Beyoncé s’est ensuite adressée à des professions bien trop souvent oubliées. « Nous remercions également tous ceux qui travaillent dans l'industrie alimentaire, dans les services de livraison et de distribution du courrier, dans le ramassage des déchets. […] Je sais que c'est dur mais soyez patients, restez courageux, restez positifs, gardez la foi et continuez à prier pour nos héros », a poursuivi la maman de Blue Ivy, Sir et Rumi. Un message largement salué sur les réseaux sociaux.