VIDEO - Touba : Le mouvement "Madakaw" gèle ses activités politiques au sein de Benno Bokk Yakaar La coalition Benno Bokk Yaakaar est dans la tourmente à Touba, à quelques semaines de la Présidentielle du 24 février prochain. Des responsables, militants et sympathisants du Mouvement And Diapalé Askane Wi (MADAKAW) laissés en rade dans les financements de la Délégation à l'Entrepreneuriat Rapide ( DER), ont décidé de geler toutes leurs activités, au sein de la coalition présidentielle.

Rédigé par leral.net le Lundi 28 Janvier 2019 à 15:44 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos