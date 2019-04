VIDEO - Toute la vérité sur le licenciement des responsables de l'Association "And Defar Euleugou Boulanger" Les boulangers font encore parler d'eux. Après leur grève, ils n'ont trouver mieux à faire que de licencier les responsables de l'Association "And Defar Euleugou Boulanger", qui n'ont fait que dénoncer leurs conditions de travail inhumaines. Dans cet entretien exclusif accordé à Leral Tv, le président de ladite association Ibrahima Djité, qui a fait 8 ans dans le secteur de la boulangerie, n'a pas caché son amertume. A l'en croire, Amadou Gaye ne mérite pas de diriger le Fédération nationale des boulangers du Sénégal. Parce qu'il ne défend que ses propres intérêts. Pis, M. Gaye et les membres de son regroupement ne respectent pas le poids de la baguette du pain et les mesures d'hygiène.

