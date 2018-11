VIDEO - Troisième séance d'entraînement des Lions du Sénégal à Malabo (Guinée équatoriale) Troisième séance d'entraînement des Lions du Sénégal à Malabo, en perspective du match Guinée Équatoriale vs Sénégal de la cinquième journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) qui se jouera au Cameroun en 2019.

Rédigé par leral.net le Vendredi 16 Novembre 2018



