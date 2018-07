VIDEO. Un homme épouse une femme d’une rare beauté, lui offre10 millions et finit aux urgences dès la première nuit

Tombé sous le charme d’une belle “femme” mauritanienne, un homme réagit sans réfléchir. Emporté par le physique et la beauté de cette dernière, il lui offre une dot colossale de 10 millions et des bijoux en or. Une fois à l’hôtel après la cérémonie pour la nuit de noce, il découvre qu’il a affaire à un homme déguisé en femme. Sa “nouvelle épouse” pour se tirer d’affaire, sort un pistolet et lui tire une balle dans la cuisse.

Sanslimitesn.com



