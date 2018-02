Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici VIDEO-Un sans-abri demande le menu d'un restaurant mais le serveur lui dit de s'en aller, puis le SDF lui réserve cette surprise. Rédigé par leral.net le Mardi 20 Février 2018 à 21:26 | | 0 commentaire(s)| Un célèbre YouTubeur a fait une expérience choquante dans laquelle il s'est fait passer pour un sans-abri dans un restaurant afin de voir comment on le traiterait en raison de son apparence.

Le star de YouTube, Coby Persin, un jeune homme de 23 ans de New York, a donc décidé de mener son expérience en Floride, où il a testé la réaction des employés d'un restaurant qui croyaient avoir affaire à un sans-abri, et ce, juste avant de les prendre par surprise en leur révélant qu'il était riche.

Dans la vidéo de 3 minutes qu'il a produit, Coby Persin se présente donc à un restaurant alors qu'il est vêtu de façon délabrée rappelant l'habillement d'un sans-abri, puis il demande aux employés s'il peut avoir une place afin de s'installer et de manger.

Tout en demeurant très poli et courtois, Persin demande donc au serveur du restaurant s'il peut avoir une table et s'il peut jeter un coup d'oeil au menu.

C'est alors que le serveur prend les devants et lui annonce qu'il craint malheureusement que les plats offerts dans son établissement ne soient pas dans les budgets de Persin.

Mais Persin laisse une dernière chance au serveur et garde la porte ouverte afin qu'il lui tende au moins le menu, or le serveur invite même Persin à quitter les lieux et à aller manger dans un McDonald's ou un resto du genre.

Puis, c'est à ce moment que Persin fait signe à son conducteur Ronaldo qui arrive au volant d'une voiture de luxe Rolls Royce et il tend ensuite une valise à Corbin.

La valise en question est remplie d'argent.

Persin termine ensuite sa vidéo en montrant le contenu de la valise au serveur, tout en lui rappelant qu'il lui avait clairement dit qu'il avait de l'argent pour payer son repas, mais que le serveur s'est limité à le juger par son apparence.

"Je pourrais acheter ce restaurant juste pour te mettre à la porte", de conclure Persin!

Gageons que l'expérience de Persin fera réfléchir beaucoup de gens à propos de leurs agissements envers les autres.





Accueil Envoyer à un ami Partager