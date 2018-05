VIDEO - Un vol fait demi-tour à cause de Sidiki Diabaté

Les stars ont des caprices et leur entourage fait parfois tout pour satisfaire leurs désirs. Du moins c’est ce qu’une compagnie aérienne ivoirienne a essayé de faire pour le chanteur malien Sidiki Diabaté.

La vie c’est par niveau et le niveau de Sidiki Diabaté semble être bien haut hein Wanda People ! Figurez-vous qu’un avion a du faire demi-tour à cause de lui ! Oui oui vous avez bien lu Wanda People !



Les faits se sont déroulés en Côte d’Ivoire où le Prince de la Kora devait réaliser une prestation à San Pedro mais alors, l’artiste aurait manqué son vol à destination de cette ville. Et, d’après les témoignages des passagers à bord de ce même vol, l’avion a du faire demi-tour à cause de Sidiki Diabaté. Wandaful !



Alors qu’ils étaient à quelques minutes de l’aéroport de San Pedro, le commandant de bord aurait informé l’embarcation qu’il fallait faire demi-tour pour récupérer un VIP présidentiel rapportent les passagers qui étaient à bord. Ce qui a aussitôt été fait.



Une fois de retour à Abidjan, les passagers ont du attendre une vingtaine de minutes avant de voir monté à bord ce VIP présidentiel qui n’était personne d’autre que Sidiki Diabaté, celui qui a récemment été sacré Meilleur artiste de l’Afrique de l’Ouest Kundé d’Or 2018.



Si l’attitude de la compagnie aérienne a offusqué plus d’un, le Prince de la Kora quant à lui ne gère pas tout ça. Et il a écrit sur facebook : « C’est dieu qui est fort 🙏🏻🇨🇮🇬🇳 Être un VIP présidentiel ou le Grio des VIP dans le monde 🌍 c’est dieu. Merci à cette grande compagnie africaine AIR Côte d’Ivoire qui est l’une des meilleurs compagnie d’Afrique de l’Ouest.

Merci à la Côte d’Ivoire 🇨🇮 ce pays qui accueille et qui respecte tous les artistes du monde. Allons seulement (Nanbeta anbece) Koumaye jet privé inchallah. »



Que pensez-vous de cette story Wanda People ?



