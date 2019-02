VIDEO - Vélingara : Macky Sall promet un hôpital de niveau 2 avec un bloc opératoire

Rédigé par leral.net le Dimanche 10 Février 2019 à 08:54 | | 0 commentaire(s)|

Le candidat de la coalition Benno Bokk Yaakaar est l’hôte de Vélingara ce samedi 09 janvier, dans le cadre de sa campagne pour l’élection présidentielle du 24 février 2019. Comme partout où il est passé, Macky Sall a été accueilli vers les coups de 14 heures avec une mobilisation exceptionnelle dans le stade municipal. Apres les discours des responsables allant presque tous dans le même sens à savoir le bilan satisfaisant de Macky Sall dans le département de Vélingara, le Président sortant confirme et promet d’autres réalisations. En effet, Macky Sall constate les avancées qu’il a eu a apporter dans la voirie. Pour lui « le désenclavement est aujourd'hui une question qui est derrière totalement nous ».



Dans la même foulée, Macky Sall promet que, « le Pudc va rentrer en profondeur dans les communes surtout dans sa phase 2 pour augmenter les pistes, augmenter les villages à électrifier, augmenter également l'allègement des travaux pour des femmes et surtout compléter le réseau hydraulique rurale ».



« Je voudrais vous dire chers populations du département de Vélingara, votre hôpital va être mis à niveau comme un hôpital de niveau 2 avec un bloc opératoire et toutes les commodités médicales ».



Le stade qui a accueilli le candidat de Bby n’est pas oublié vu l’état désastreux dans lequel il se trouve. Le président sortant promet l'élargissement de ce stade, de mettre du gazon synthétique et des projecteurs pour que Vélingara également puisse avoir un stade à niveau.



Ainsi comme tous les départements, Vélingara se dotera d’un Espace numérique ouvert (Eno) a annoncé Macky Sall avant d’ajouter « Vélingara aura un centre de formation professionnelle qui aura une vocation dans la machinerie agricole puisque ce département est une localité où l'agriculture est favorable.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos