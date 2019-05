VIDEO - Violences faites aux femmes: Les étudiantes condamnent et donnent des pistes de solutions Les étudiantes du pavillon Aline Sitoe Diatta (ex-Claudel) ont fait part de leur désolation face aux violences faites aux femmes et dont certains cas aboutissent à la mort. Au micro de Leral Tv , elles ont proposé des pistes de solutions et donné leur position sur le retour de la "peine de mort".

