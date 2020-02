Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici VIDEO - Voici comment Davido et Chioma ont répondu aux rumeurs de séparation Rédigé par leral.net le Mardi 4 Février 2020 à 13:38 | | 0 commentaire(s)| Alors que les rumeurs sur la vie conjugale du couple de Davido avec Chioma allaient bon train au sujet d’une prétendue rupture, un nouvel événement vient renverser la tendance. Le couple nigérian s’exprime…





Tout part d’une révélation que la journaliste Kemi Olunloyo faisait à propos d’une supposée relation extra-conjugale de la belle Chioma avec un certain Perruzi. La star Davido a livré sa version des faits, et il semble de loin d’être le cocu à plaindre.



Avec Chioma, l’artiste nigerian a en effet publié une vidéo sur son compte instagram dans laquelle on les voit clairement en boite, à faire la fête. Comme pour dire, “c’est que des histoires!”.

