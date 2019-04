VIDEO - Vol à l’arraché sur une dame en plein jour : un Sénégalais lance un appel à témoin et fait une proposition alléchante Suite à une vidéo qui circule sur la toile montrant deux individus à bord d’un scooter, agresser une dame en plein jour, lui arrachant son sac à main, Cheikh Sadibou Diop, un citoyen sénégalais, a lancé un appel à témoin pour aider la police à retrouver les deux malfaiteurs. Sur sa page Facebook, il propose de verser 500 OOO FCFA en plus d’un mouton de race Ladoum à celui qui dénoncera les bandits.

Rédigé par leral.net le Mardi 30 Avril 2019 à 16:56



