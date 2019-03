VIDEO - "Vote des djinns": Cheikh Tidiane Sy Al Amine dément et apporte des éclairages sur les propos de Serigne Mbaye Sy Mansour Leral publie In extenso la déclaration de Cheikh Tidiane Sy Al Amine suite à la publication des propos prêtés au Khalife général des Tidianes Serigne Mbaye Sy Mansour sur le vote des dJinns et le 2e mandat de Macky Sall.

Après lecture de la presse, j'ai l'impression d'avoir assisté à une autre cérémonie de Ziarra Générale, tellement les propos rapportés par la presse sont éloignés des propos du Khalife. Cette attitude relève peut-être du manque d'attention, car je ne voudrais pas douter du professionnalisme de nos journalistes ni de leur bonne foi.



Le Khalife n'a jamais prédit un 2nd mandat. Il précisait les conditions dans lesquelles il avait évoqué un second mandat du PR Macky Sall. Je reprends en substance ses dires: "Dans cette même salle, quelqu'un (Idrissa Bâ pour ne pas le nommer) a prié pour que tu aies 20 mandats. Le Président lui a dit à l'oreille que 20 mandats c'est trop. Je lui ai dit donc d'enlever le 0, cela fait 2 mandats. J'ai prié pour que le Président ait deux mandats et Dieu l'a exaucé. " Le Khalife a raconté l'anecdote dans un ton taquin et dans une ambiance détendue, car la ziarra générale est un moment fort de raffermissement des liens d'affiliation à son guide.



Par ailleurs, le Cheikh n'a jamais parlé de Djinns qui ont voté et je ne sais pas où les journalistes sont allés chercher cette déclaration. En parlant de djinns, le Khalife a utilisé un langage ésotérique que seuls les initiés peuvent comprendre. Les talibés djinns dans la Hadra de Seydi El Hadj Malick SY est une vieille histoire connue des initiés.



(Un texte de Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Ibn Al Amine)

