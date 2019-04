VIDEO - Yaya A. Kane à Omar Guèye: "Vous arrivez à la tête d'un département qui est à la croisée des chemins"

Le ministre sortant Yaya Abdou Kane a listé les projets et les problèmes qui attendent son successeur à la tête du Ministère des Collectivités territoriales et de l'Aménagement du territoire.



Ayant magnifié les différentes réalisations, M. Kane à fait savoir à l'ancien ministre de la Pêche Omar Guèye, qu'il a hérité d'un département qui est à la "croisée des chemins à l’aune de la mise en oeuvre de l’acte 3 de la Décentralisation".



L’objectif, soutient-il, est d’avoir dans notre pays, des collectivités territoriales viables, attractives et porteuses de développement durable.

