VIH Sida: Le taux de prévalence en hausse chez les homosexuels

Le taux de prévenance du Vih/Sida a fortement augmenté dans les rangs des homosexuels. Selon le Pr Anta Tall Dia, Directrice de l’Institut de Santé et de Développement qui donne l’information, le taux a connu une hausse de 2%, ces dernières années. « Il existe des populations clés qui sont plus vulnérables face à cette maladie (Sida). Si on prend les hommes qui ont des relations avec les hommes, on constate que les chiffres sont alarmants. Le taux de prévalence est passé de 18 à 20 », dit-elle.



Et d’ajouter : « Nous avons constaté que l’utilisation du condom a augmenté. C’est un peu paradoxal. C’est pourquoi, l’on se pose la question à savoir si nous avons réellement fait les bonnes mesures, puisque l’élément qui est censé diminuer cette pandémie, a augmenté. Dans ces groupes à risque, on utilise beaucoup plus le préservatifs, néanmoins le nombre de personnes atteintes a augmenté ».



Le Pr Anta Tall a tenu ces propos lors d’un atelier de partage des résultats de la première année de mise en œuvre du projet d’Evaluation prospective de pays (Epp).

