VIOLENT INCENDIE A TOUBA: Trois véhicules et un camion frigorifique partent en fumée

Dimanche 17 Mai 2020

En cette période de canicule, le feu se propage rapidement. Ce samedi après midi, à Touba, l’explosion d’un bidon d’essence serait à la base d’un incendie qui a réduit en cendre quatre véhicules stationnés. Un camion frigorifique et trois véhicules particuliers ont pris feu tour à tour. La longue fumée noire continuait à s’élever dans le ciel, un témoin trouvé sur l’esplanade en face de la sous-préfecture de Ndame témoigne que la police de Touba présente sur les lieux avant l’arrivée des soldats du feu, a établi un périmètre de sécurité autour de l’incendie.

Les éléments de la brigade des sapeurs-pompiers de Touba étant indisponibles, il aura fallu l’intervention de la brigade des sapeurs-pompiers de Diourbel, pour venir à bout de l’incendie une heure après. Il n’y a aucune perte en vie humaine, mais des dégâts matériels importants ont été noté Une enquête a été ouverte.



Mamadou DIEYE

