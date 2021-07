VIP Hair, aujourd’hui très convoitée: Le parcours parsemé d’embûches de Ndèye Coumba, sa fondatrice « J'ai débuté dans une petite cantine. A chaque fois qu'il pleuvait, on était envahi par les eaux de pluie. Ce calvaire a durement un moment. Puis tout a changé. Mais alors que je commençais à me développer, des bandits sont venus me cambrioler, avant d'emporter toute ma marchandise. Il m'a fallu beaucoup de temps pour me refaire et devenir aujourd'hui la coiffeuse préférée des stars du pays ». Ces mots sont le lever d'un coin du voile sur le parcours parsemé d’embûches de Ndèye Coumba, sa fondatrice honorée en 2020 par Mohamed B. Diallo alias Mo Gates. Entretien avec Ola.

Rédigé par leral.net le Lundi 26 Juillet 2021 à 14:41 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos