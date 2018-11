Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici VIVRE À DAKAR : Anna Gueye, chef pâtissière et créatrice de Melo Rédigé par leral.net le Mercredi 28 Novembre 2018 à 09:43 | | 0 commentaire(s)| Les amateurs de bonnes pâtisseries connaissent certainement Melo, sur la route des Mamelles à Dakar. Mais savent-ils qui est derrière ce lieu gourmand ? Rencontre avec Anna Guèye, 30 ans, chef pâtissière talentueuse et créatrice de Melo.



Anna Guèye est un mélange de douceur et de ténacité. Cette jeune femme, métisse d’une mère polonaise et d’un père sénégalais, a un joli parcours professionnel et des influences multiples. Elle a grandi avec sa famille en Allemagne près de Düsseldorf.



Après une école de pâtisserie dont elle sort major, elle intègre une académie prestigieuse de pâtisserie à Cologne. Elle y suit une formation intensive de six mois où elle découvre également, les aspects managériaux de l’hôtellerie et la restauration. Ensuite, elle travaille un an comme pâtissière à l’Intercontinental Hotels & Resorts de Cologne. Puis elle a l’opportunité d’aller au Sénégal pendant presqu’un an, pour participer à la création d’une école de gastronomie (qui a fermé depuis).



« Ce fut une très belle expérience. J’ai eu l’occasion de faire des émissions télévisées, des masterclass » se souvient Anna. Puis elle retourne en Suisse pendant 3 ans comme chef pâtissière à l’hôtel Park Hôtel, sur les rives du Rhin. Mais son envie de s’installer durablement au Sénégal resurgit. Son père y est revenu depuis quelques années, elle décide de faire comme lui il y a trois ans.



Une partie de l'équipe de Melo, aux Mamelles

Au départ, elle envisage d’ouvrir une école de pâtisserie mais elle se rend compte que c’est un projet lourd et compliqué. « Les meilleures formations sont celles qui mêlent étroitement théorie et pratique, comme en Allemagne. Mais faire cela au Sénégal, aurait nécessité des gros investissements. ».



Elle décide alors d’ouvrir une pâtisserie. Elle la baptise Melo, le nom de son père pour qui elle éprouve beaucoup d’admiration. Au début, elle s’installe dans la maison de ce dernier à Ngor. Le succès est là, notamment grâce aux réseaux sociaux (la page Facebook de Melo compte désormais plus de 11 000 fans). Elle propose quelques cours, vend ses pâtisseries et ses pains mais se rend compte que l’emplacement, un peu difficile à trouver, n’est pas optimal. Elle décide alors d’ouvrir un deuxième endroit, sur la route des Mamelles, tandis que la production reste à Ngor. Cinq personnes y travaillent aujourd'hui, toutes formées par Anna.





Tartes au citron ou aux noix de pécan, gâteau au chocolat, bretzels...

Au pied du phare des Mamelles, Melo fait à la fois salon de thé, brunch et pâtisserie. C’est un lieu cozy, à la décoration inspirée de ses racines européennes. Selon les heures, on y trouve des pains spéciaux et toutes sortes de pâtisseries plus appétissantes les unes que les autres. Ses best-sellers : sa tarte au citron et son cheesecake au caramel. Le week-end, les habitués viennent chercher ses fameux bretzels ou profiter des brunchs spéciaux (compris entre 7500 et 9000 fcfa). « Notre clientèle est très cosmopolite. Au départ, elle était essentiellement constituée d’expatriés, mais aujourd’hui, les Sénégalais sont majoritaires », se réjouit Anna.



Anna propose également des gâteaux d’anniversaire personnalisés et travaille avec quelques traiteurs ou restaurants.



Depuis qu’elle a lancé Melo, Anna travaille d’arrache-pied et ne compte pas ses heures (surtout que Melo est ouvert tous les jours). Elle navigue entre Ngor et les Mamelles. Depuis quelques mois, elle a décidé de se reposer davantage sur son équipe pour pouvoir avoir un peu plus de temps libre pour elle et son mari. Mais elle a déjà d’autres projets en tête, dont celui d’ouvrir un autre Melo, au Sénégal ou ailleurs !













Gaëlle Picut

Rédactrice en chef lepetitjournal.com



