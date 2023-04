Va-et-vient pour Assane Diouf : Le calvaire continue pour l’activiste, son avocat s’exprime Assane Diouf, surnommé « l’insulteur public », est en garde-à-vue depuis 10 jours, sans avoir encore été présenté devant un juge. Son avocat, Me Koureyssi Bâ, pointe du doigt les lenteurs administratives au niveau du parquet, nous rapporte le quotidien "Tribune".

Rédigé par leral.net le Mercredi 19 Avril 2023 à 10:29

Arrêté le 8 avril 2023 par la Division des Investigations Criminelles (DIC), Assane Diouf, connu comme étant l’ancien « insulteur public», est toujours en garde-à-vue, sans avoir eu l’opportunité de faire face à un juge. Cette situation suscite des interrogations quant à son sort : incarcération, libération sans suite ou mise sous contrôle judiciaire, selon le journal

Ce 17 avril, l’avocat d’Assane Diouf, Me Koureyssi Bâ, a révélé que son client subit son 5e retour de parquet en raison de « lenteurs administratives au niveau du parquet ». Il déplore ainsi les retards pris dans la gestion de cette affaire.



Selon Me Koureyssi Ba, Assane Diouf est poursuivi pour plusieurs infractions graves, dont : l’appel à l’insurrection et à la violence, l’offense au chef de l’État, l’atteinte à la sûreté de l’État, les actes et manœuvres compromettant la sécurité publique ou occasionnant des troubles politiques graves, la propagande incitant les citoyens à enfreindre les lois du pays, les insultes par le biais d’un système informatique, les injures publiques.



